Anguissa pronto al rientro, ma resta il nodo del contratto

Tra le poche notizie positive per il Napoli c’è il recupero di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense si allena con il resto del gruppo da circa una settimana e potrebbe tornare tra i convocati già nella prossima partita.
Il rientro arriva dopo un lungo periodo di stop che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi tre mesi. La sua presenza rappresenterebbe un aiuto importante per un reparto che ha dovuto fare i conti con numerose assenze.
Parallelamente resta aperta anche la questione legata al suo futuro. Gli agenti del giocatore dovrebbero infatti tornare presto in città per discutere con la società del rinnovo contrattuale e valutare le prospettive per le prossime stagioni.
Fonte: Il Mattino