Alisson e Giovane, due giovani alternative per oggi e oltre

By Gabriella Calabrese
Sono arrivati a gennaio e subito inseriti nella mischia, vista l’infermeria azzurra strapiena. Giovane e Alisson Santos si possono già definire protagonisti. Due assist (il primo) e un gol (il secondo). Sono stati scelti da Giovanni Manna per offrire a Conte nuove alternative in attacco. Scrive il CdS: “Alisson Santos è arrivato solo a fine mercato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona. Affare da 20 milioni circa in caso di acquisto a titolo definitivo in estate. Dipenderà dai prossimi mesi, intanto le premesse sono state incoraggianti. Gol alla Roma nel finale e poi due da titolare contro Atalanta e Verona in cui ha lasciato intravedere in parte le sue doti, oltre alla necessità di continuare a crescere per inserirsi nel contesto Napoli e Serie A. Ma Alisson, anni 23, è un giocatore di talento, ha caratteristiche uniche in rosa e rare per il campionato italiano e quindi Conte continuerà a dargli fiducia. Ha un anno in meno Giovane, arrivato a titolo definitivo dall’Hellas, affare con tanti bonus da circa 20 milioni per un investimento legato al futuro già utile subito: due assist, il primo proprio per Alisson e poi quello di sabato del Bentegodi per Lukaku. Due istanti decisivi per un giocatore che ora, dopo le tre reti col Verona, cerca la prima firma personale in azzurro.”

