Vives: “Giocare con la maglia della propria città sarebbe stato bellissimo”

Giuseppe Vives, ex giocatore del Torino, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole:

“Rimpianti? Sul Napoli nella mia carriera c’è sempre stato un piccolo rimpianto. Giocare con la maglia della propria città sarebbe stato bellissimo, anche solo per un minuto. Però il livello del Napoli è sempre stato altissimo e io mi sono costruito la carriera passo dopo passo. Ho avuto comunque la fortuna di vivere il Maradona da avversario ed è uno stadio che ti dà emozioni incredibili. Non sono quelle che proveresti con la maglia del Napoli, ma resterà sempre qualcosa di speciale. E ringrazio Dio ogni giorno per la carriera che ho fatto”.