Vives: “Il caso Vergara fa riflettere”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Giuseppe Vives, ex Torino.

Factory della Comunicazione

“Vergara? Il caso Vergara fa riflettere. Parliamo di un ragazzo del 2003 che oggi ha 23 anni e che viene ancora considerato giovane. In realtà in altri Paesi a quell’età sei già dentro il calcio dei grandi da tempo. Il problema è che in Italia spesso non diamo spazio ai ragazzi prima. Arrivano a 20-21 anni in Primavera e a quel punto il salto diventa più complicato. C’è chi riesce subito e chi ha bisogno di uno o due anni. Vergara però il suo percorso lo ha fatto: Pro Vercelli, poi due anni alla Reggiana. Ha fatto esperienza tra i grandi e adesso ha dimostrato di poter stare tranquillamente in Serie A. Ha avuto anche qualche infortunio, ma è stato bravo a sfruttare l’occasione quando si è presentata.

Nazionale? Sulla Nazionale bisogna andare con calma. Io sono sempre felicissimo quando emergono ragazzi così, perché mi rivedo un po’ nella loro storia. Però in Italia siamo bravissimi a esaltare subito un giocatore e poi a distruggerlo se le cose vanno male. Dargli subito la responsabilità di una partita importante con la Nazionale potrebbe essere un peso enorme. Ha le qualità per arrivarci, ma senza bruciare le tappe. Vergara è un giocatore che mi piace perché ha ancora quel calcio di strada dentro. Gioca con entusiasmo, con passione. Se perde palla la rincorre subito, prova la giocata, non ha paura. Quello spirito oggi manca a tanti ragazzi. Prima vedevo i parcheggi pieni di bambini che giocavano, oggi sono vuoti. Quel calcio lì non c’è più. Per questo dico che Vergara può giocare ovunque. Mezzala, esterno… se lo metti anche terzino ti fa la partita. Perché ha voglia di giocare e amore per il pallone.

Assenza di Lobotka? Sull’assenza di Lobotka è chiaro che pesa tantissimo. È un giocatore fondamentale per il Napoli, soprattutto in una stagione in cui il centrocampo ha già avuto tanti problemi. In questo momento perdere anche lui complica ulteriormente le cose. Chi lo sostituisce ha caratteristiche diverse. È un giocatore che palleggia di più e non ha la stessa capacità di uscire dalla pressione o di rompere la prima linea come fa Lobotka. Quindi è normale che l’allenatore debba preparare la partita in modo diverso. Il Napoli sta cercando di adattarsi a una situazione complicata. Le assenze sono tante e quando ti mancano giocatori importanti il modo di giocare cambia per forza.

Napoli-Torino? La partita contro il Torino non sarà semplice. Quando cambia allenatore scatta sempre una reazione nei giocatori: tutti vogliono mettersi in mostra e dimostrare qualcosa al nuovo tecnico. Questo porta sempre uno stimolo in più. A Torino in questo momento la situazione non è semplice, c’è contestazione. Io ho vissuto qualcosa di simile quando arrivai al Toro. Poi con Ventura e Petracchi il club riuscì a ripartire e arrivammo anche in Europa League. Oggi rivedo un po’ quella situazione iniziale. Il Torino però è una squadra che non muore mai. È sempre dura da affrontare, lotta fino alla fine. Il Napoli dovrà fare una grande partita.

Perrone per il dopo Lobotka? È un giocatore che mi piace molto, mi entusiasma. Però con gli anni ho capito una cosa: ci sono calciatori che rendono al massimo dentro un certo sistema di gioco e con un certo allenatore. Poi cambi contesto e non sono più gli stessi. Detto questo, è un ragazzo forte e lavorare con un allenatore come Fabregas sicuramente lo aiuta tanto nella crescita. Se dovesse arrivare a Napoli avrebbe comunque una buona base da cui partire”.