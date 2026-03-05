NewsCalcioNapoli

Romero: “Conte? Un fuoriclasse”

By Vincenzo Buono
0

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino:

Factory della Comunicazione

“De Laurentiis a Napoli? Ha fatto cose eccezionali, soprattutto in un panorama in cui fondi americani, arabi e inglesi dilagano. È un’eccezione virtuosa del calcio italiano. Ha costruito un Napoli solido, unico, anche rispetto ad altri presidenti.

Cairo e il Torino? Cairo ha stabilizzato la società economicamente, non è facile. Tecnicamente però il Torino ha galleggiato, spesso tra il decimo e il dodicesimo posto. La vittoria sulla Lazio ha riallineato un po’ tutto, ma la linea di galleggiamento resta quella.

D’Aversa può essere l’uomo giusto per cambiare il Torino? È presto per dirlo. La Lazio affrontata era decimata, quindi non fa testo. Vediamo le prossime partite, Napoli non è certo l’inizio ideale.

Conte un fuoriclasse. Infortuni? Non entro in questioni atletiche o preparazione, non è il mio campo. Il Napoli è stato sfortunato con gli infortuni, ma De Bruyne e Anguissa dovrebbero esserci. Conte ha dimostrato ovunque il suo valore: Napoli può qualificarsi tra i primi quattro, magari anche seconda.

Simeone e Zapata? Davanti il Torino ha qualità, dietro qualche problema. Simeone è stato importante, Zapata recuperato. Napoli deve sfruttare la partita con intensità, ma il Torino resta difficile da affrontare.

Il percorso delle altre squadre? Roma con Gasperini e Malen ha alzato il livello, bisogna prestare attenzione alla parte alta della classifica.

Napoli sul mercato? De Laurentiis è sempre stato attento, qualche volta criticato per essere parsimonioso. La scorsa estate però ha fatto investimenti importanti, azzeccando nomi di grande qualità. Questo lo rende virtuoso nel panorama italiano”.

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, punta sul 4-4-2: hai gli interpreti giusti! Il Torino è un enigma, ma…

News

SSCN – Contro il Torino tornelli aperti alle 18.15. Tutte le info

News

Mercato, un ex Napoli fa ritorno a casa: i dettagli!

News

Doveva essere un semplice stop, ma ora il problema è più serio del previsto: come sta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.