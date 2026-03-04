Verso Napoli-Torino: lavoro tecnico-tattico al Training Center

Il Napoli continua la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri sono concentrati sulla sfida di venerdì sera, quando alle 20:45 allo stadio Maradona arriverà il Torino per una gara importante nel cammino stagionale. La squadra prosegue il lavoro con intensità e attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’appuntamento davanti al proprio pubblico.

Il comunicato ufficiale

SSC Napoli Training Center – Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 al Maradona contro il Torino. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.