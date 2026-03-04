NewsCalcioNapoli

Verso Napoli-Torino: lavoro tecnico-tattico al Training Center

By Sara Di Fenza
0

Il Napoli continua la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri sono concentrati sulla sfida di venerdì sera, quando alle 20:45 allo stadio Maradona arriverà il Torino per una gara importante nel cammino stagionale. La squadra prosegue il lavoro con intensità e attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’appuntamento davanti al proprio pubblico.

Il comunicato ufficiale

SSC Napoli Training Center – Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 al Maradona contro il Torino. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Schwoch: “Højlund si è sacrificato per la squadra. Lukaku? Napoli ti adotta per la…

News

Frustalupi: “Simeone gladiatore, Napoli più forte del Torino. Vergara sorpresa, ma i…

News

Vergara stella di febbraio: il numero 26 azzurro vince il Rising Star of the Month

X

Sal, CantaNapoli e la peste: se la critica diventa razzismo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.