NewsCalcioNapoli

Vergara stella di febbraio: il numero 26 azzurro vince il Rising Star of the Month

By Sara Di Fenza
0

Antonio Vergara, dopo un mese di febbraio fenomenale, ha vinto il Rising Star of the Month”. Di seguito il comunicato ufficiale del club che si congratula con il numero 26 azzurro:

“Antonio Vergara è stato nominato miglior calciatore U23 del mese dalla Lega Serie A. Il calciatore azzurro si aggiudica il “Rising Star of the Month” di Febbraio. Il nostro numero 26 si è messo in mostra nell’ultimo periodo con una serie di partite di altissimo livello, segnando nel match del Maradona contro la Fiorentina e timbrando il cartellino anche nella gara di Coppa Italia al cospetto del Como. Vergara riceverà il riconoscimento allo stadio Maradona prima del match Napoli-Torino, ventottesima giornata di Serie A.

Congratulazioni, Antonio!”

