lobotka
NewsCalcioRassegna Stampa

Un altro incidente di percorso, per Lobotka si prospetta uno stop, la situazione di Zambo e KdB

By Giuseppe Sacco
0

 Non un infortunio grave, ma un sovraccarico muscolare che mette la sua presenza a forte rischio per la partita di venerdì sera contro il lobotkaTorino. Stanislav Lobotka ha accusato il fastidio dopo la trasferta di Verona, quando era uscito al 73’ per lasciare spazio a Gilmour. Un altro stop che stona con le due buone notizie di ieri, visto che ancora una volta sia De Bruyne che Anguissa hanno svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo. KDB era rientrato dal Belgio tirato a lucido e da lunedì ha ripreso a lavorare con il gruppo a disposizione di Antonio Conte; il camerunese era invece già arruolabile per la partita con l’Hellas, ma lo staff ha scelto la linea della prudenza, preferendo consolidare la condizione piuttosto che forzare i tempi. È presto insomma per parlare di minutaggio, ma l’idea di rivederli tra i convocati per la sfida di venerdì al Maradona contro il Toro è sempre più concreta. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
X

Fortino Maradona – “CONTE HA CHIUSO CASA”. Fuorigrotta è…

News

Bagnoli, Manfredi tra lavori e proteste per l’America’s Cup

News

Napoli Bike Festival, 250 ciclisti partecipanti provenienti da Lazio, Basilicata,…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 4 marzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.