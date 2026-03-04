Un altro incidente di percorso, per Lobotka si prospetta uno stop, la situazione di Zambo e KdB

Non un infortunio grave, ma un sovraccarico muscolare che mette la sua presenza a forte rischio per la partita di venerdì sera contro il Torino. Stanislav Lobotka ha accusato il fastidio dopo la trasferta di Verona, quando era uscito al 73’ per lasciare spazio a Gilmour. Un altro stop che stona con le due buone notizie di ieri, visto che ancora una volta sia De Bruyne che Anguissa hanno svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo. KDB era rientrato dal Belgio tirato a lucido e da lunedì ha ripreso a lavorare con il gruppo a disposizione di Antonio Conte; il camerunese era invece già arruolabile per la partita con l’Hellas, ma lo staff ha scelto la linea della prudenza, preferendo consolidare la condizione piuttosto che forzare i tempi. È presto insomma per parlare di minutaggio, ma l’idea di rivederli tra i convocati per la sfida di venerdì al Maradona contro il Toro è sempre più concreta. Fonte: CdS

