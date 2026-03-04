Adnkronos News

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”

(Adnkronos) – Si tratta di un omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga, Mario Ruoso, 87 anni, l’imprenditore di Pordenone proprietario del Garage Italia e fondatore e patron di TelePordenone. Il suo cadavere è stato trovato nel suo attico al settimo piano nel primo pomeriggio di oggi dal nipote che invano lo aveva cercato numerose volte al telefono.  

Sul posto, oltre agli agenti della questura e della scientifica di Pordenone, anche gli uomini della scientifica giunti da Padova, il medico legale, il sostituto procuratore Federica Urban raggiunta in serata anche dal procuratore capo Pietro Montrone. Secondo i primi accertamenti medico legali la morte dell’anziano imprenditore sarebbe avvenuta oggi e gli inquirenti stanno indagando ad ampio spettro raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa e dei collaboratori e analizzando le immagini delle telecamere della videosorveglianza pubblica e privata attorno all’abitazione della vittima.  

