Serie B, il Bari batte l’Empoli e songa la salvezza con l’azzurrino Rao

Biancorossi vittoriosi: Rao continua a segnare.

Tra ieri e oggi si è disputato il ventottesimo turno di Serie B. Tra i risultati che sono arrivati, c’è da segnalare il successo del Bari per 2-1 contro l’Empoli. Per i pugliesi si tratta di una vittoria importante. Infatti, con i 3 punti odierni, i biancorossi sono fuori dalla zona retrocessione diretta.

Il momentaneo 1-0 dei galletti porta la firma di Emanuele Rao, talento classe 2006 di proprietà del Napoli.