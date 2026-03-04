NewsCalcioNapoli

Schwoch: “Napoli superiore al Verona. Conte? Spero resti. Attenzione al Torino”

By Sara Di Fenza
0

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli. A seguire le sue parole:

Napoli-Verona e il momento degli azzurri “Contro il Verona ci si aspettava qualcosa in più. Il Napoli, anche con le assenze, è nettamente superiore e non può aggrapparsi agli alibi. In questo periodo però la squadra non riesce a vincere con tranquillità, non chiude le partite e resta sempre in bilico. Forse manca un po’ di serenità: tra infortuni, pressioni e obiettivi sfumati, non è semplice. Ma la stagione non è un fallimento a prescindere: può vincere solo una squadra, le altre devono imparare dagli ostacoli”.

Il futuro di Conte “Finché non ci sarà un’annuncio ufficiale, si parlerà di tutto. Io spero che Conte resti, perché dare continuità sarebbe importante. Poi le valutazioni le faranno società e allenatore, ma entro fine stagione credo che la decisione arriverà”.

Verso Napoli-Torino e il “pericolo” Simeone “Mi auguro di non rivedere un Simeone in versione andata. È un attaccante che stimo molto: lavora per la squadra e dà sempre tutto. Però spero che contro il Napoli resti a secco. Non sarà una gara facile, il Torino è organizzato e gioca con coraggio, ma il Napoli deve vincere per continuare a inseguire i suoi obiettivi”.

