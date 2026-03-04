NewsCalcioNapoli

Rocchi detta la linea: massima tutela per i portieri e VAR più incisivo

By Sara Di Fenza
0

I contatti in area piccola diventano tema centrale per la classe arbitrale. Dopo due episodi ravvicinati in Milan-Parma e Parma-Cagliari, è intervenuto direttamente Gianluca Rocchi a Open VAR per chiarire la posizione ufficiale. Il designatore ha innanzitutto confermato la regolarità del gol di Pavlovic in Cremonese-Milan, spiegando che dalle immagini non emerge alcun tocco di mano. Nel controllo in sala VAR si è arrivati alla stessa conclusione, sottolineando che, in assenza di un’inquadratura decisiva, sarebbe comunque rimasta valida la decisione presa in campo. L’attenzione si è poi spostata sugli episodi che hanno coinvolto il portiere del Cagliari Caprile e il difensore del Parma Valenti sugli sviluppi da calcio d’angolo. Dopo il precedente caso che aveva riguardato Maignan, Rocchi ha ribadito un principio chiaro: finché un attaccante resta fermo in area di porta non si configura alcuna irregolarità. Diverso, invece, se c’è una spinta o un’azione attiva sul portiere: in quel caso l’intervento arbitrale diventa necessario. L’obiettivo è evitare situazioni troppo affollate e aggressive nei confronti degli estremi difensori, come avviene in altri campionati. Spazio anche al tema VAR. Rocchi ha spiegato che l’indicazione è quella di intervenire ogni volta che si riscontra un errore evidente, lasciando poi a fine stagione le valutazioni sull’efficacia di questa linea. In vista del Mondiale 2026 sono previste ulteriori novità: comunicazioni più rapide sui corner e l’introduzione del conteggio dei cinque secondi per le riprese di gioco. Una misura pensata come deterrente contro le perdite di tempo: al posto dell’ammonizione, si potrà arrivare all’assegnazione di una rimessa o addirittura di un calcio d’angolo a favore degli avversari.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, terzo monte ingaggi in Serie A: De Laurentiis pronto a frenare la spesa

News

Napoli, bilanci solidi ma ritorno al rosso: nuovo ciclo Conte e costi in crescita

News

Schwoch: “Napoli superiore al Verona. Conte? Spero resti. Attenzione al Torino”

News

Napoli, McTominay vince il gol del mese di febbraio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.