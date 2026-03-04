Rinnovo Spinazzola: la trattativa è in pieno svolgimento

La prossima stagione la si comincia a preparare da prima, l’occhio al mercato è vigile, ma si guarda anche alle situazioni interne. I rinnovi, per esempio. Uno di questi riguarda Leonardo Spinazzola. Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ne scrive su X: “Esclusiva! Trattativa in corso per il prolungamento del contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028. Intanto il commissario tecnico Rino Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per le partite dei playoff”.

