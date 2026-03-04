Per McT si va verso il quinto forfait di fila, Gilmour in allarme

In bilico resta anche McTominay. Lo scozzese si allena con il gruppo, ma nessuno intende accelerare: tornerà solo quando si sentirà pronto, quando il dolore al tendine del gluteo che l’ha bloccato dopo il primo tempo della trasferta di Genova non gli darà più fastidio. Dovesse mancare anche venerdì sera, sarebbe il quinto forfait di fila. I dubbi, dunque, riguardano soprattutto il centrocampo, da ridisegnare ancora una volta. Le quotazioni di Gilmour inevitabilmente salgono, visto il problema accusato da Lobotka. Potrebbe essere proprio lo scozzese, che a Verona ha giocato una ventina di minuti, a fare coppia con Elmas. Poi, quando uno dei rientranti sarà in condizione di riprendersi una maglia da titolare, potrebbero cambiare uomini e pure sistema.

