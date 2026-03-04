Ora abbiamo il Dott. Buongiorno: «Mi sono laureato in Management dello sport»

Il calciatore del Napoli Alessandro Buongiorno, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, ha raccontato la sua storia: «Mi sono laureato in Management dello sport: un traguardo importantissimo del quale sono molto orgoglioso. Come dico sempre, lo studio e la cultura permettono a noi giocatori di migliorare anche in campo nelle letture e nel pensiero. Sono contento per il traguardo e penso mi abbia aiutato molto anche a livello sportivo».

«Centrale o terzo di difesa? Devo dire che in questi anni ho giocato in entrambe le posizioni e le apprezzo. Da centrale ovviamente devi marcare e stare sull’uomo, che è una cosa che mi piace molto. Però mi piace anche partecipare alla manovra offensiva da braccetto, spingendomi in avanti quando si può, perché ti permette di giocare di più ed è un altro aspetto che apprezzo». Fonte: Il Mattino