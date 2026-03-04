NewsCalcioRassegna Stampa

Oltre un anno di imbattibilità al Maradona, e nel mezzo quel 2-0 al Cagliari

By Emilia Verde
0

Lo stadio Maradona prosegue nella sua scia di imbattibilità che dura dal dicembre del 2024, e nel mezzo tante vittorie importanti. Il Corriere dello Sport scrive: “Oltre un anno di imbattibilità con ventitré partite al Maradona che racchiudono alcune imprese e altre notti storiche, come quella del 23 maggio, 2-0 al Cagliari valso lo scudetto, oppure il pari 1-1 con l’Inter sempre dello scorso anno deciso da Billing – pari prezioso per non allontanarsi troppo dai nerazzurri – o, ancora, le vittorie contro Juve e Milan, oppure il 3-1 ai nerazzurri di quest’anno e il successo in rimonta contro la Juve di Spalletti o il 3-1 all’Atalanta nella prima del post-Bologna con la svolta cambio modulo. E in ogni partita, il Maradona ha fatto prevalere la propria anima. Come contro la Roma, ultima sfida interna datata 15 febbraio, con la squadra di Gasperini avanti 2-1 e con l’imbattibilità che vacillava fino all’ingresso in campo di Alisson Santos, autore nel finale del gol del pari”.

