Nessuna big “subisce” quanto il Napoli nei secondi tempi

C’è un Napoli del primo tempo ed un Napoli del secondo. Addirittura se le partite si fossero concluse al 45′, gli azzurri sarebbero in piena lotta per il titolo, in pratica a -4 dall’Inter. Inoltre c’è da dire, come sottolinea Il Mattino, che oltre al calo evidente nelle riprese, nessuna big subisce quanto il Napoli nei secondi tempo. Scrive il quotidiano: “Anche il Verona aveva saputo far gol nel secondo tempo, il Genoa aveva ribaltato la situazione dopo il vantaggio iniziale, Malen e la Roma stavano per fare lo scherzetto al Maradona. E potremmo tornare ancora più indietro. Non è, ovviamente, una questione solo di difesa. Che non sta rispondendo male agli impulsi di Conte. Ma le assenze qualcosa tolgono. È inevitabile. Così come pare inevitabile che qualcosa debba cambiare. Per tenere la spina attaccata sempre più fino all’ultimo minuto. Anche quando il baricentro si alza e ti esponi ai contropiede altrui. C’è margine per lavorare sulle mancanze, c’è margine per migliorare i difetti di una stagione che ha aperto le porte sulle distanze. Il Napoli del primo tempo convince, quello della ripresa no. Esattamente come il primo e il secondo anno Conte. In campo, però, un terzo tempo non c’è. Ma c’è il recupero in cui farsi valere”