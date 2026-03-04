Nazionale femminile- Esordio da k.o. per Soncin &c.

Factory della Comunicazione

REGGIO CALABRIA- La Nazionale femminile dell’Italia perde nella partita d’esordio contro la Svezia per le qualificazioni del Mondiale Brasile 2027 per 1-0 grazie alla rete di Filippa Angeldahl al 22′ della pri ma frazione di gioco

A Reggio Calabria, la squadra di Soncin, reagisce bene al gol subito, ma le scandinave sfruttano le ripartenze ed hanno un maggior possesso palla: 53% e concludono in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresal’Italia scende in campo molto più aggressiva e determinata con un palo colpito con Cambiaghi e una conclusione dei testa di Dagoni murata da Anderson all’89’.

Nonostante il pressing dell’ultimo quarto d’ora, dopo 4′ di recupero termina la partita con la vittoria di misura delle scandinave.

Azzurre chiamate all’immediato riscatto: il 7 marzo al ‘Romeo Menti’ di Vicenza la sfida contro la Danimarca che oggi ha esordito battendo 3-1 la Serbia in casa.

A fine gara, le dichiarazioni di Cristiana Girelli:

“Mai come oggi siamo state vicine a vincere contro una squadra così forte come la Svezia – ha poi detto l’attaccante Cristiana Girelli -. Ci è mancato un po’ di cinismo. Negli occhi di tutte c’è rammarico ma anche un po’ di rabbia, e sono certa che ognuna di noi se ne ricorderà per provare a fare bene a Vicenza”.