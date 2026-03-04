Napoli, ventuno punti per blindare la zona Champions

Il Napoli comincerà venerdì contro il Torino la cavalcata verso il finale di campionato, dove ci sono ancora ventuno punti in palio per blindare la zona Champions. Il Corriere dello Sport scrive: “L’imbattibilità resiste in Serie A e Conte vorrà ora prolungare questo filotto di risultati utili approfittando delle prossime sette da qui a fine campionato. Le prime due nel giro di una settimana: tra due giorni il Torino, sabato prossimo il Lecce. Poi Milan, Lazio, Cremonese, Bologna, Udinese. Ventuno punti potenziali in palio per blindare la zona Champions sfruttando il fattore casa dove è stato costruito gran parte dell’attuale terzo posto”.

Factory della Comunicazione