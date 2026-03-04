NewsCalcioNapoli

Napoli, McTominay vince il gol del mese di febbraio

By Sara Di Fenza
0

Il centrocampista scozzese Scott McTominay è stato premiato dai tifosi come autore del miglior gol di febbraio 2026, superando Piotr Zielinski. La rete è stata realizzata durante Napoli-Genoa del 7 febbraio, quando, nonostante un infortunio, McTominay riuscì a segnare con un potente destro da fuori area prima di lasciare il campo.

Il gol ha catturato l’attenzione dei tifosi, che hanno votato sul sito ufficiale della Lega Serie A, decretando la vittoria di McTominay sul preciso sinistro di Zielinski che aveva deciso Inter-Juventus. La Lega Serie A ha confermato ufficialmente il riconoscimento tramite un comunicato sui propri canali social, sottolineando la spettacolarità della conclusione e il successo ottenuto contro un ex Napoli.

