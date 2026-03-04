Lutto Domenico – Durante la Messa “Il Napolionline” si fermerà dalle 15 alle 16

È una giornata di lutto oggi a Nola. L’ha voluta il sindaco Andrea Ruggiero per essere vicino alla famiglia del piccolo Domenico: «Ci stringiamo a mamma Patrizia e papà Antonio ed a tutta la famiglia, colpiti da una tragedia che ha scosso nel profondo l’intera città e non solo.( Si legge su Il Mattino) non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma esiste il silenzio rispettoso di una comunità unita, capace di farsi abbraccio e conforto», spiega il primo cittadino alla vigilia delle esequie di oggi alle 15 che saranno officiate dal vescovo di Nola Francesco Marino (ma sarà presente il cardinale di Napoli, Mimmo Battaglia, sempre vicino alla famiglia durante i giorni di agonia).

Il Napolionline e tutta la redazione in segno di lutto si fermeranno dalle 15 alle 16