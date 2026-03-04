Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia

(Adnkronos) –

Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono ammoniti durante il secondo tempo di Lazio-Atalanta, semifinale d’andata di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma oggi mercoledì 4 marzo. Cos’è successo? Poco dopo l’ora di gioco, sul punteggio di 1-1 (reti di Dele-Bashiru e Pasalic), in seguito a un contrasto in mezzo al campo tra Kossounou e Zaccagni i due allenatori hanno rimediato un cartellino giallo.

Koussonou ha allargato le braccia nel contatto con il numero 10 biancoceleste, ma la decisione dell’arbitro non è stata accolta bene dal tecnico della Dea. Alle proteste di Palladino ha reagito anche Sarri, che ha superato l’area tecnica di competenza in evidente disaccordo con la reazione del collega. Dopo qualche secondo di tensione tra le due panchine, il gioco è ripreso.

