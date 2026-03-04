La legge di Murphy non sbaglia un colpo: Lobotka verso lo stop

Funziona, senza alcun dubbio funziona. La legge di Murphy, in casa Napoli, quest’anno, non sbaglia un colpo. Se qualcosa può andar male, lo farà. Ed è così. Lobotka non esce mai dal campo e quella sostituzione, al 73′ al Bentegodi, doveva far sospettare qualcosa. Ed infatti ci sono già stati due consulti alla Clinica PinetaGrande. Ovvio che non ci sarà venerdì sera contro il Torino e poi chissà. Scrive Il Mattino: “ Minuto 73’. Il pallone va verso il calcio d’angolo e Lobotka e dalla panchina si alza il tabellone luminoso con il numero 68: il regista azzurro non si dirige verso la metà campo ma esce alle spalle della porta di Montipò. E in quel momento, sfuggito a tutti, inizia a battersi con il pugno sulla parte che probabilmente gli dà fastidio e che lo ha costretto a fermarsi: il quadricipite. Un problemino, ma l’impressione è che Lobotka si sia fermato molto prima che potesse rovinare tutto, al primo segnale. Insomma, non ci sarebbero né lesioni né guai enormi. Ma oggi si vedrà quando potrà tornare ad allenarsi. In ogni caso, è pronto Gilmour. Meno male, appena rientrato dal suo lungo infortunio, quella pubalgia che lo ha spinto all’intervento chirurgico a Londra: con il Torino, dunque, toccherà allo scozzese. A meno che non sia il regista slovacco a spingere per giocare. Sotto questo aspetto, Conte è uno della vecchia guardia: ai suoi tempi, era molto importante il sentore del calciatore. Ora, magari, è diverso. Ma in ogni caso, l’intoppo muscolare invita alla cautela. Anche perché per Lobotka arriva un altro momento chiave della stagione: la semifinale playoff per i Mondiali contro il Kosovo. E lui vuole esserci con questo appuntamento del suo Paese con la storia.”