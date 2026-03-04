CalcioNapoliNews

Jacopo Dezi dice “basta” e si dedica alla ricerca del nuovo Hamsik

By Gabriella Calabrese
Lo scorso mese Jacopo Dezi ha compiuto 34 anni. Ed ha deciso di dire basta, con il campo, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio. L’occasione è arrivata praticamente subito e proprio nel club con il quale era tesserato: l’Arezzo. «Sono diventato collaboratore del ds Cutolo», racconta Jacopo Dezi a Il Mattino, e ricorda che i suoi primi passi da calciatore li ha mossi a Napoli. «Micheli e Bigon mi portarono nel settore giovanile nel 2010 e per un paio di anni mi sono allenato con la prima squadra e giocavo con la Primavera». Poi i tanti prestiti e le esperienze in tutta Italia. Fino alla decisione di passare dal campo alla scrivania con l’Arezzo primo nel girone B di serie C a 7 punti dalle inseguitrici Ascoli e Ravenna. «Nel 2024 avevo fatto l’esame da direttore sportivo per avere comunque un titolo, ma non pensavo mi sarebbe servito dopo così poco tempo», ammette ridendo.

È felice, pur ammettendo che «all’idea di smettere di giocare non ci si abitua mai». Eppure le idee sono chiare. «Ho avuto tanti dirigenti nella mia carriera, da Bigon a Napoli a Cutolo qui ad Arezzo e un po’ da tutti ho preso qualcosa. Di sicuro mi piace un calcio di qualità e quindi cercherò sempre giocatori di quel genere». Ma un modello è molto chiaro. «Mi piacerebbe trovare il nuovo Hamsik: un giocatore stratosferico in quel ruolo».
Con Marek fu subito feeling. «Io ero un ragazzino del settore giovanile ma lui mi aiutò dall’inizio. Quando avevamo la doppia seduta di allenamento a Castel Volturno mi portava a pranzo a casa. Mi ha fatto da chioccia». E non solo Marek. «Allan è un fratello per me. Sono andato 4 volte in Brasile: una per il suo matrimonio, poi quando hanno vinto la coppa America e anche per festeggiare insieme capodanno. Nel 2015, quando è arrivato con Sarri, eravamo in camera insieme in ritiro a Dimaro. Fu addirittura lui a volere una camera tripla con me e Luperto e da quei giorni il legame è rimasto fortissimo».
