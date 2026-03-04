Jacopo Dezi dice “basta” e si dedica alla ricerca del nuovo Hamsik

Lo scorso mese Jacopo Dezi ha compiuto 34 anni. Ed ha deciso di dire basta, con il campo, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio. L’occasione è arrivata praticamente subito e proprio nel club con il quale era tesserato: l’Arezzo.

Lo scorso mese Jacopo Dezi ha compiuto 34 anni. Ed ha deciso di dire basta, con il campo, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio. L’occasione è arrivata praticamente subito e proprio nel club con il quale era tesserato: l’Arezzo. «Sono diventato collaboratore del ds Cutolo» , racconta Jacopo Dezi a Il Mattino, e ricorda che i suoi primi passi da calciatore li ha mossi a Napoli . «Micheli e Bigon mi portarono nel settore giovanile nel 2010 e per un paio di anni mi sono allenato con la prima squadra e giocavo con la Primavera». Poi i tanti prestiti e le esperienze in tutta Italia. Fino alla decisione di passare dal campo alla scrivania con l’Arezzo primo nel girone B di serie C a 7 punti dalle inseguitrici Ascoli e Ravenna. «Nel 2024 avevo fatto l’esame da direttore sportivo per avere comunque un titolo, ma non pensavo mi sarebbe servito dopo così poco tempo», ammette ridendo.

È felice, pur ammettendo che « all’idea di smettere di giocare non ci si abitua mai» . Eppure le idee sono chiare. «Ho avuto tanti dirigenti nella mia carriera, da Bigon a Napoli a Cutolo qui ad Arezzo e un po’ da tutti ho preso qualcosa. Di sicuro mi piace un calcio di qualità e quindi cercherò sempre giocatori di quel genere» . Ma un modello è molto chiaro. «Mi piacerebbe trovare il nuovo Hamsik : un giocatore stratosferico in quel ruolo».