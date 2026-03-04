NewsCalcioRassegna Stampa

Il “fortino” Maradona resiste, e Conte vuole prolungare la scia di imbattibilità

Lo stadio Maradona è testimone di una scia di imbattibilità che in campionato dura dal dicembre del 2024, ed il Napoli, e mister Conte, vogliono continuare su questa strada. Il Corriere dello Sport scrive: “La cavalcata del Napoli a Fuorigrotta ha radici solide, l’ultima sconfitta oltre un anno fa risale all’8 dicembre 2024, ko per 1-0 contro la Lazio, gol di Isaksen in contropiede in un momento in cui il Napoli sta spingendo per provare a vincerla. Da allora mai una sconfitta in campionato al Maradona in 23 partite. E in Europa stesso vanto interrotto solo il 28 gennaio di quest’anno dalla vittoria del Chelsea in Champions. L’imbattibilità resiste in Serie A e Conte vorrà ora prolungare questo filotto di risultati utili approfittando delle prossime sette da qui a fine campionato”.

