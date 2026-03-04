Giacometti: “Napoli potrebbe ospitare Euro2032. McTominay? intoccabile”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Pasquale Giacometti di DAZN. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Quali stadi italiani per EURO 2032? Tre già sono decisi: L’Olimpico di Roma, il nuovo San Siro a Milano e lo Juventus Stadium. Restano due stadi da scegliere: uno probabilmente sarà Firenze, città importante, l’altra non posso non pensare che sarà uno del centro-sud e c’è solo Napoli che può rispondere a tutte le caratteristiche. Ma lo stadio di Napoli è all’anvaguardia per ospitare questo evento? I lavori sono abbastanza per quello che chiede l’UEFA? Su questi quesiti l’UEFA ha dei dubbi. E sarebbe uno smacco per la città, per i napoletani e per il Comune. Non è possibile che un evento di tale portata, assegnata già anni fa, Napoli non si faccia trovare pronto. La Turchia ha proposto alla UEFA di fare in proprio tutto l’evento. Perché la Turchia ha già gli stadi pronti. L’Italia è un Paese arretrato. Dobbiamo mettercelo in testa. Il Napoli? Buona parte del primo tempo a Verona non è stata positiva. Tanti lanci lunghi, un unico schema di gioco ossia la palla su Hojlund…Ma se Hojlund non intercetta e lavora il pallone, l’intera azione va a sfumare. Il Verona ha lasciato impostare ai difensori del Napoli, ma se la manovra resta stagnante, diventa facile per gli avversari chiudere tutto. Il Napoli non deve sottovalutare questi impegni. Ma dalla proposta di gioco ci aspettiamo qualcosa di più. Lo stesso Conte l’ha detto, il gioco è stato lento. Poi il Napoli non segna quasi mai fuori area. L’infortunio di Lobotka può accelerare ingresso di Kevin De Bruyne e Anguissa? No secondo me no, potremmo ripetere iun caso Neres 2.0. De Bruyne è arrivato la scorsa settimana, non è pronto. Anguissa resta un vero mistero di questo Napoli. A dicembre si diceva che sarebbe tornato presto, è arrivato marzo. Non bisogna prendere rischi. Il Mondiale pesa nelle valutazioni dei calciatori, che saranno molto cauti. La mia domanda è per quanto tempo dovrà fare a meno di Lobotka? Si parla di un affaticamento, a Napoli restiamo con l’incognita. L’intoccabile per la prossima stagione? McTominay”