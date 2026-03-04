Fortino Maradona – “CONTE HA CHIUSO CASA”. Fuorigrotta è inespugnabile

FORTE MARADONA PER l’EUROPA

Factory della Comunicazione

Da 23 gare Fuorigrotta è inespugnabile in A: ospiterà 7 delle ultime 11 partite.

Media punti top – L’Inter è a 2,43 Conte a 2,33 con due match in meno

Una cassaforte vista Champions

In un campionato parallelo, con partite sempre in casa, il Napoli sarebbe secondo punto a punto con l’Inter, ancora in corsa per lo scudetto. E avrebbe ampie chance di vincerlo con sette delle prossime undici da qui alla fine da disputare al Maradona. Planando, però, la realtà è ben diversa. Il Napoli è distante dall’Inter e dalla vetta perché ha perso troppe partite fuori casa, dove la media punti in questa Serie A è di 1,67 (nove sconfitte su diciotto in stagione, Champions compresa). A Fuorigrotta, invece, il rendimento è da squadra tricolore: 2,33 in media a partita contro i 2,43 dell’Inter (terza la Roma a 2,07). Solo la squadra di Chivu ha fatto meglio e in quattordici sfide ha conquistato, a San Siro, 34 punti. Sono invece 28 quelli raccolti fino a questo momento dal Napoli al Maradona ma in dodici gare: otto vittorie e quattro pareggi. Unica imbattuta in A in casa. Vincendo le prossime due, Torino e Lecce, la squadra di Conte arriverebbe – in questa graduatoria virtuale – a quota 34 proprio come i nerazzurri con lo stesso numero di gare interne.

Fonte: CdS