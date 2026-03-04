XCalcioNews

Fortino Maradona – “CONTE HA CHIUSO CASA”. Fuorigrotta è inespugnabile

By Giuseppe Sacco
0

FORTE MARADONA PER l’EUROPA

 

Factory della Comunicazione

Da 23 gare Fuorigrotta è inespugnabile in A: ospiterà 7 delle ultime 11 partite.

 

 

 

Media punti top – L’Inter è a 2,43 Conte a 2,33 con due match in meno

 

Una cassaforte vista Champions

 

In un campionato parallelo, con partite sempre in casa, il Napoli sarebbe secondo punto a punto con l’Inter, ancora in corsa per lo scudetto. E avrebbe ampie chance di vincerlo con sette delle prossime undici da qui alla fine da disputare al Maradona. Planando, però, la realtà è ben diversa. Il Napoli è distante dall’Inter e dalla vetta perché ha perso troppe partite fuori casa, dove la media punti in questa Serie A è di 1,67 (nove sconfitte su diciotto in stagione, Champions compresa). A Fuorigrotta, invece, il rendimento è da squadra tricolore: 2,33 in media a partita contro i 2,43 dell’Inter (terza la Roma a 2,07). Solo la squadra di Chivu ha fatto meglio e in quattordici sfide ha conquistato, a San Siro, 34 punti. Sono invece 28 quelli raccolti fino a questo momento dal Napoli al Maradona ma in dodici gare: otto vittorie e quattro pareggi. Unica imbattuta in A in casa. Vincendo le prossime due, Torino e Lecce, la squadra di Conte arriverebbe – in questa graduatoria virtuale – a quota 34 proprio come i nerazzurri con lo stesso numero di gare interne.

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Bagnoli, Manfredi tra lavori e proteste per l’America’s Cup

News

Napoli Bike Festival, 250 ciclisti partecipanti provenienti da Lazio, Basilicata,…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 4 marzo

News

Lutto Domenico – Durante la Messa “Il Napolionline” si fermerà…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.