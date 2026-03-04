De Bruyne verso il rientro: pronto per il rush finale

A quattro mesi dal rigore segnato contro l’Inter che gli era costato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, Kevin De Bruyne è vicino alla prima convocazione del 2026. Un rientro che fino a poche settimane fa sembrava improbabile e che oggi prende forma grazie a una condizione fisica sorprendente: il centrocampista belga si allena da due giorni a pieno ritmo con il gruppo e le risposte in campo sono positive.

L’operazione e il dolore sono ormai alle spalle. L’obiettivo è chiaro: trascinare il Napoli di nuovo in Champions League.

De Bruyne, secondo quanto riportato dalla gazzetta dello sport, aveva scelto Napoli per sentirsi ancora centrale in un progetto ambizioso e per vivere una nuova esperienza di vita con la famiglia in una terra a lui cara, avendo celebrato il matrimonio a Sorrento. L’infortunio ha interrotto il percorso, ma il finale di stagione offre nuove motivazioni: ritrovare la forma migliore anche in vista del Mondiale con il Belgio e riportare il Napoli in Champions, competizione in cui il belga vuole aumentare il proprio numero di presenze, oggi fermo a 82, inseguendo giocatori come Pedro (84) e Morata (89), pur restando lontano dai 142 di Modric.