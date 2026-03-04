D’Aversa: “Gli azzurri aggrediscono forte, faremo dei cambi”

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, a due giorni dal match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli: “La storia di quest’anno dice che dopo le vittorie ci sono stati periodi negativi. Abbiamo giocato di sera e poi venerdì, c’è meno tempo per esaltarsi e abbiamo pensato a lavorare. Non abbiamo ancora fatto nulla”

Vedremo novità di formazione? “Nella prima settimana abbiamo cercato di fare ciò che ci portasse dei vantaggi. Non si fanno mai le stesse, si ragiona anche sull’avversario: il Napoli è diverso dalla Lazio, gli azzurri ti aggrediscono forte. Sarà una gara diversa”

Come pensa di giocare davanti? “Ci stanno tutte le valutazioni. Lo avevo fatto anche per la Lazio: scegli gli undici iniziali, ma poi pensi che nella partita ci sono tante altre partite. Se metti due attaccanti di ruoli, devi avere la possibilità di migliorare il potenziale a gara in corso. Si pensano a vari aspetti”

Com’è il suo rapporto con Conte? “Si vuole sempre vincere. In campo ci sono due club con 11 scudetti, è scorretto parlare del rapporto mio con Conte”