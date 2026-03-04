Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: i nerazzurri riprendono due volte i biancocelesti
Sfida spettacolare tra Lazio e Atalanta nella seconda semifinale della Coppa Italia 2026.
All’Olimpico la formazione padrona di casa passa due volte in vantaggio, ma la squadra di Palladino è stata capace di pareggiare non una, ma ben due volte, strappando così un buon pareggio in vista della sfida di ritorno del Gewiss Stadium.
Dopo un primo tempo chiuso in equilibrio, la partita prende vita nel secondo tempo. Al 47′ Dele-Bashiru sorprende Carnesecchi con uno scavetto. L’1-0 dura 4 minuti. Infatti, l’Atalanta trova l’1-1. Conclusione dal limite di Samardzic, Provedel respinge, ma Pasalic approfitta del pallone vagante e lo deposita in rete. A 3 minuti dal termine, Dia ruba palla proprio a Pasalic e riporta la Lazio in vantaggio. Proprio quando poteva sembrate tutto fatto per la Lazio ecco che l’Atalanta riesce a ristabilire l’equilibrio: Musah tenta la conclusione, Gila repsinge il pallone deviandolo alle spalle del proprio portiere. Tutto rimandato, dunque, alla gara di ritorno che si disputerà il prossimo 25 aprile.
Tabellino
Lazio-Atalanta 2-2
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (38’st Belahyane); Isaksen (19’st Cancellieri), Maldini (31’st Dia), Zaccagni (31’st Noslin).
A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Pedro.
Allenatore: Maurizio Sarri
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (19’st Kossounou), Hien, Kolasinac (31’st Ahanor); Zappacosta, De Roon (19’st Musah), Pasalic, Bernasconi; Samrdzic (31’st Sulemana), Zalewski; Krstovic (40’st Scamacca).
A disp.: Rossi, Sportiello, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor.
Allenatore: Raffaele Palladino.
Marcatori: 47′ Dele Bashiru, 51′ Pasalic, 87′ Dia, 89’’ Musah
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)
Note: Ammoniti de Roon, Pasalic, Hien. Angoli 1-3. Recupero: 2’pt, 5’st.