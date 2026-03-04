NewsCalcioIn Evidenza

Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: i nerazzurri riprendono due volte i biancocelesti

By Giovanni Esposito
0

Sfida spettacolare tra Lazio e Atalanta nella seconda semifinale della Coppa Italia 2026. 

Factory della Comunicazione

All’Olimpico la formazione padrona di casa passa due volte in vantaggio, ma la squadra di Palladino è stata capace di pareggiare non una, ma ben due volte, strappando così un buon pareggio in vista della sfida di ritorno del Gewiss Stadium.

Dopo un primo tempo chiuso in equilibrio, la partita prende vita nel secondo tempo. Al 47′ Dele-Bashiru sorprende Carnesecchi con uno scavetto. L’1-0 dura 4 minuti. Infatti, l’Atalanta trova l’1-1. Conclusione dal limite di Samardzic, Provedel respinge, ma Pasalic approfitta del pallone vagante e lo deposita in rete. A 3 minuti dal termine, Dia ruba palla proprio a Pasalic e riporta la Lazio in vantaggio. Proprio quando poteva sembrate tutto fatto per la Lazio ecco che l’Atalanta riesce a ristabilire l’equilibrio: Musah tenta la conclusione, Gila repsinge il pallone deviandolo alle spalle del proprio portiere. Tutto rimandato, dunque, alla gara di ritorno che si disputerà il prossimo 25 aprile.

Tabellino

Lazio-Atalanta 2-2
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (38’st Belahyane); Isaksen (19’st Cancellieri), Maldini (31’st Dia), Zaccagni (31’st Noslin).

A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Pedro.

Allenatore: Maurizio Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (19’st Kossounou), Hien, Kolasinac (31’st Ahanor); Zappacosta, De Roon (19’st Musah), Pasalic, Bernasconi; Samrdzic (31’st Sulemana), Zalewski; Krstovic (40’st Scamacca).

A disp.: Rossi, Sportiello, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Marcatori: 47′ Dele Bashiru, 51′ Pasalic, 87′ Dia, 89’’ Musah

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Note: Ammoniti de Roon, Pasalic, Hien. Angoli 1-3. Recupero: 2’pt, 5’st.

Potrebbe piacerti anche
News

City-Nottingham: Lucca in tribuna

News

Crasson: “Romelu è un grande uomo, Kevin l’anima del ritmo”

News

Ass. Cosenza: “Ecco come cambierà lo stadio, lavori al via con o senza EURO…

News

Giacometti: “Napoli potrebbe ospitare Euro2032. McTominay? intoccabile”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.