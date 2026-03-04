Conte: “Giocherà chi mi darà più garanzie, non guardo al nome”

Dopo la gara di Verona, Antonio Conte è stato chiaro: «Giocherà chi mi darà più garanzie, non guardo al nome». Una linea coerente con il suo metodo, che non prevede privilegi. Eppure, al di là dei principi, la presenza di Kevin De Bruyne modifica profondamente l’equilibrio del Napoli, soprattutto in fase offensiva.

Factory della Comunicazione

Il belga si era fermato nel successo contro l’Inter, dopo aver trasformato il rigore del vantaggio. Fino a quel momento, in otto partite di Serie A aveva realizzato quattro gol, tutti su palla inattiva: tre rigori e una punizione.

Il suo profilo internazionale è altrettanto rilevante. In Champions League ha sempre recitato un ruolo da protagonista, conquistando il trofeo nel 2023 e collezionando, nell’ultimo decennio, 16 gol e 30 assist: numeri che lo collocano tra i centrocampisti più incisivi della competizione.

Il suo ritorno rappresenta un passaggio chiave nella corsa a un posto in Champions: il Napoli, secondo quanto riportato dalla gazzetta, ritrova il suo riferimento tecnico per affrontare il finale di stagione.