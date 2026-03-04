Conte, Conte, ma quanto mi costi? Occorre ridurre il monte ingaggi!

Il Napoli di Conte, costa. Tanto. Per la seconda volta, a giugno, potrebbe esserci un rosso, circa 31 milioni. Questo non vuol dire, come scrive anche La Gazzetta dello Sport che il Napoli non possa far mercato, no, anche perchè il club di De Laurentiis non ha alcuna problema a ripianare avendo una liquidità di 174 milioni, ma occorre far qualcosa. E quel qualcosa riguarda gli ingaggi. Il Napoli è attualmente terzo nella classifica del monte-ingaggi, alle spalle di Inter (215 milioni) e Juve (200) e davanti a Milan (150) e Roma (140). La rosea scrive che qualche strategia bisognerà adottarla per provare a diminuire le spese e aumentare i ricavi: “Sarà essenziale, però, non continuare a incrementare la spesa annua per stipendi e ammortamenti come nei primi due anni di Conte, anzi semmai ridurla. Solo i due giocatori dagli ingaggi più elevati, Lukaku e De Bruyne (compreso il bonus alla firma elargito in due annualità), pesano a bilancio 26 milioni”.

