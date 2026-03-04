Cons. Simeone: “Lo stadio va riqualificato, Napoli merita rispetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport”, è intervenuto Nino Simeone, consigliere della Regione Campania, di seguito le sue dichiarazioni:

“Restyling Maradona? Abbiamo presentato un progetto serio, concreto, e lo abbiamo fatto nelle sedi giuste. Perché alle chiacchiere bisogna far seguire i fatti. Io sono una persona concreta e credo che questa sia l’occasione per chiudere una telenovela che dura da troppo tempo. Napoli non può essere dimenticata quando si parla degli Europei. Non citarla tra le possibili città ospitanti è qualcosa che non fa bene né alla FIGC, né al calcio italiano, né ai tifosi. Un’esclusione di Napoli sarebbe un danno per tutta la manifestazione. Noi abbiamo le stesse possibilità delle altre grandi città.

Tra giugno e luglio dovrebbe arrivare un primo feedback sulla fattibilità del progetto. Ma una cosa è certa: a prescindere dagli Europei, lo stadio Maradona va riqualificato.

Si parla di eliminazione della pista d’atletica, miglioramento delle coperture, riapertura del terzo anello per aumentare la capienza. Ma il punto non è solo lo stadio. Il punto è riqualificare tutta l’area attorno. Parcheggi, servizi, attività ricettive, un museo. Deve diventare una struttura moderna e funzionale per la città.

Il nostro obiettivo non è fare business, è fare un’opera nell’interesse dei cittadini. I progetti li faranno i tecnici, gli ingegneri, attraverso i bandi. Noi politici dobbiamo garantire che il percorso sia corretto e trasparente. Napoli merita rispetto. E merita uno stadio all’altezza della sua storia”.