City-Nottingham: Lucca in tribuna

By Giovanni Esposito
Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Manchester City e Nottingham Forest valida per il ventinovesimo turno di Premier League. Al match terminato 2-2, non ha preso parte Lorenzo Lucca. L’ex attaccante azzurro, infatti, ha visto la sfida dalla tribuna non sedendo nemmeno in panchina. I motivi dell’esclusione? Ecco cosa ha raccolto Sky.

Scarso feeling con l’allenatore sorprendendo in negativo per il suo comportamento. In Inghilterra, gira voce che è ai margini della rosa in maniera stabile, diventando l’ultima scelta dell’allenatore anche per i prossimi impegni stagionali”.

