CdS – Napoli-Conte-Stadio Maradona, l’abbraccio virtuale che fa storia

Il Napoli affronterà venerdì al Maradona il Torino, e poi sabato prossimo contro il Lecce, e per il Maradona, la scia di imbattibilità dura dal dicembre del 2024. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Maradona è casa in tutti i sensi, per il Napoli, con una fusione totale tra pubblico e giocatori passando per la panchina, dove Conte è riflesso del calore e del sostegno del pubblico. Non è mai banale una partita a Fuorigrotta dove da oltre un anno al novantesimo si fa (quasi) sempre festa con applausi reciproci e l’abbraccio virtuale della città alla squadra. Tra due giorni nuovo appuntamento. Per inseguire un’altra Champions. Curiosità: gli 8 punti di quest’anno nella fase campionato, sono arrivati tutti in casa”.

Factory della Comunicazione