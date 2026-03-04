Cattani (Farmindustria): “Testo unico per superare payback e nuove sfide”

(Adnkronos) – “E’ necessario un Testo unico per la farmaceutica che possa garantire la giusta priorità nell’allocazione degli investimenti sulla spesa farmaceutica ospedaliera, sull’innovazione, sui vaccini e sulla prevenzione, introducendo nuovi criteri e superando l’annoso tema del payback”. Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, all’ottava edizione di ‘Investing for Life Health Summit’, convegno organizzato da Msd Italia oggi a Roma.

L’esigenza di un Testo unico per Cattani “è oggi ancor più forte alla luce” di nuove sfide, di “strumenti come il ‘Most favoured nation’, l’ordine esecutivo 301 che mira a ribilanciare la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione tra Stati Uniti e Paesi europei. L’Europa è chiamata a investire meglio e di più laddove c’è maggiore bisogno di innovazione – chiarisce il presidente di Farmindustira – garantendo al contempo un percorso di ‘early access’, con accesso rapido e omogeneo” alle cure “su tutto il territorio nazionale. Nel momento in cui l’Ema (Agenzia europea dei medicinali) approva un nuovo farmaco o un vaccino, l’accesso deve essere immediato – rimarca Cattani – Questo non serve solo a rendere la nostra nazione più attrattiva per l’industria, ma è soprattutto una questione di diritti dei cittadini verso l’innovazione”. In tempi in cui “la supply chain avrà problemi a causa della guerra – conclude – serve agire con urgenza e visione”.

