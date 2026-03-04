Adnkronos News

Calcio, addio al leggendario portiere Di Vincenzo: giocò con Inter, Lazio, Genoa e Samp

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – È morto oggi, mercoledì 4 marzo, all’età di 84 anni Rosario ‘Sarìn’ Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio. Lo ricorda la vicepresidente e assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro: “Addio a Rosario ‘Sarìn’ Di Vincenzo, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. In Serie A ha conquistato una Coppa dei Campioni e due scudetti con l’Inter, scrivendo pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte della Giunta regionale”. 

Factory della Comunicazione

Lo ricorda anche la Sampdoria, che in una nota scrive: “Si è spento a Genova all’età di 84 anni Rosario Di Vincenzo, ex portiere, 15 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) con la maglia della Sampdoria. Nato a Genova il 16 giugno 1941, dopo trascorsi tra le altre con Inter e Lazio nell’estate del 1975 fu acquistato dal Doria, dove ricoprì prevalentemente il ruolo di dodicesimo, alle spalle di Massimo Cacciatori. Sarin, come era soprannominato, a fine carriera tornò in blucerchiato con il ruolo di preparatore dei portieri nel settore giovanile. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Escavatore si ribalta, operaio morto schiacciato nel Bresciano

Adnkronos News

Iran, apocalisse a Teheran: il nuovo attacco di Usa e Israele

Adnkronos News

Pichetto Fratin: “A Key una visione avanzata di ambiente”

Adnkronos News

Peraboni (Ieg): “Spazio alla tecnologia dell’auto elettrica”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.