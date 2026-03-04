Adnkronos News

BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”

(Adnkronos) – “Noi siamo ancora qui”. Poche parole quelle postate sui social da BigMama da giorni bloccata a Dubai come diversi altri italiani per la chiusura degli spazi aerei a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta di Teheran che ha preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti. 

Giorni fa l’artista aveva lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social: “Sentiamo i missili sulla testa, stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”. 

BigMama aveva raccontato di essere “partita dall’aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione”. 

“Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa – aveva spiegato – Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa”. 

