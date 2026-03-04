NewsCalcioNapoli Città

Bagnoli, Manfredi tra lavori e proteste per l’America’s Cup

By Sara Mazzone
Il sindaco Gaetano Manfredi ha partecipato al consiglio comunale monotematico dedicato all’America’s Cup e alla rigenerazione dell’area ex Italsider a Bagnoli. L’incontro si è svolto nell’auditorium della Municipalità 10, mentre un maxi schermo è stato predisposto in viale Campi Flegrei per permettere ai cittadini di seguire la seduta.

La riunione si è svolta in un clima teso: alcuni comitati civici contrari ai lavori, tra cui la rete “No Coppa America”, hanno organizzato una manifestazione di protesta, denunciando l’impatto dei cantieri sulla viabilità, sull’ambiente e sulla salute dei residenti.

Durante la seduta, Manfredi ha ribadito che non ci sono motivi per fermare i lavori, assicurando che tutte le operazioni sono monitorate con strumenti sofisticati e nel rispetto delle prescrizioni ambientali. Nonostante questo, la protesta dei cittadini e dei comitati resta forte, con richieste di trasparenza e partecipazione nelle scelte di trasformazione del quartiere.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il sindaco ha sottolineato la necessità di proseguire con i lavori, monitorando costantemente gli interventi per garantire sicurezza e rispetto delle norme ambientali.

