Albano, regista di AG4IN, e “Per sempre sì”: “Calcio e musica sono due forme d’arte”
Il regista del film AG4IN, sul quarto scudetto del Napoli, Giuseppe Marco Albano, è lo stesso che ha firmato il video della canzone “Per sempre sì”, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, cantata dal napoletano Sal Da Vinci. Il regista ha parlato in un’intervista a Il Mattino: “Dal calcio alla musica. Dal quarto scudetto del Napoli, raccontato nel docufilm “Ag4in”, al Festival di Sanremo e al video del brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Stesso regista, il quarantenne Giuseppe Marco Albano, nato a Cisternino, in Puglia, e cresciuto a Bernalda, in provincia di Matera, «dove sono le origini di Francis Ford Coppola» racconta con un sorriso pensando all’italo-americano plurivincitore del Premio Oscar. “Ag4in”, uscito nelle sale a settembre, è stato il secondo docufilm nel 2025. Il video di “Per sempre sì” sfiora i sei milioni di visualizzazioni. Un successo dopo l’altro.