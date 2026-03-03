Vicino/lontano dal 7 al 10 maggio, festival sul tema ‘Respiro’

(Adnkronos) – È “respiro” la parola-chiave scelta da Vicino/lontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con importanti eventi di anteprima e oltre cento protagonisti internazionali. “Ogni anno – ricorda Paola Colombo, presidente dell’associazione Vicino/lontano – cercando di interpretare lo spirito del tempo, individuiamo una parola tematica come lente attraverso cui guardare il mondo e la sua complessità. Viviamo un tempo che, ogni giorno di più, ci toglie il respiro: per l’urgenza, la velocità, l’incertezza del futuro. Per l’aria che manca, dentro e fuori di noi. Per i conflitti che bruciano i polmoni del mondo. Per le crisi che si succedono e ci minacciano con un’intensità sempre più inquietante: sanitaria, climatica, economica, geopolitica. Respiro sarà appunto il filo rosso tematico dell’edizione 2026”.

Il comitato scientifico del festival, presieduto dall’antropologo Nicola Gasbarro, e i curatori Paola Colombo, Franca Rigoni e Álen Loreti anticipano che oltre un centinaio gli appuntamenti si alterneranno a Udine con personalità del mondo della cultura, dell’informazione, dello spettacolo. Tra gli ospiti internazionali sono attesi anche la diplomatica olandese Sigrid Kaag, già vice premier del suo Paese e coordinatrice speciale Onu per il processo di pace in Medio Oriente, il direttore del Tax Justice Network Alex Cobham, il politologo e studioso dei movimenti dell’estrema destra in Europa Omran Shroufi, lo scrittore tedesco Artur Weigandt, autore per Bottega Errante de “I traditori”, il giornalista americano David A. Graham, autore per Chiarelettere di un volume-inchiesta, “The Project”, dedicato al programma politico dell’Heritage Foundation, la cui progressiva attuazione durante la presidenza Trump sta sconvolgendo gli Stati Uniti e l’ordine mondiale.

Momento centrale sarà come sempre la consegna del Premio Tiziano Terzani, sabato 9 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: a breve la cinquina finalista. Fra le collaborazioni è confermata la partnership con Scienza&Virgola, festival del libro scientifico organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa, in programma a Trieste nelle stesse date di vicino/lontano, che consentirà di condividere ospiti ed eventi nell’ottica di un reciproco arricchimento. (di Paolo Martini)

