Tarallo: “A Verona vittoria importante. Conte? Resterà…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano La Verità. Di seguito, un estratto dell’intervista.

La vittoria del Napoli all’ultimo secondo contro il Verona che cosa le fa sperare per il futuro e per la chiusura di questa stagione?

“È una vittoria molto, molto importante, soprattutto alla luce del pareggio tra Roma e Juventus nell’ultimo turno. Lascia il Napoli in una posizione solida in zona Champions League, facendo tutti gli scongiuri del caso. Il ritorno al gol di Romelu Lukaku è un’ottima notizia: è rientrato, ha segnato al 95′, dopo tutto quello che ha passato. È stata una domenica positiva a tutto tondo. Ce ne sono state tante negative, questa invece è stata una domenica che dà fiducia.”

Secondo lei, questa vittoria spinge il Napoli verso il consolidamento del terzo posto oppure può ancora sognare il secondo?

“Siamo lì, tra secondo e terzo posto. Non cambia tantissimo, ma può succedere di tutto. Anche il Milan è una squadra che fino al 90′ o al 92′ riesce sempre a portare a casa punti, lo ha dimostrato più volte. Ci sarà ancora lo scontro diretto e lì si capirà molto, Se vinci, aumenti il distacco. Io però sono abbastanza sereno. Dopo alcuni episodi arbitrali che hanno indirizzato la stagione, ho capito che per lo scudetto sarebbe stato difficile. A quel punto vivi il finale con meno rabbia e meno ansia. Meglio godersi momenti come quello di domenica: se sei tifoso del Napoli, vincere al 95′ è qualcosa di bellissimo.”

Il gol di Lukaku, oltre ai tre punti, ha portato anche una forte carica emotiva con la dedica a suo padre e le lacrime. Le chiedo, secondo lei l’anno prossimo sarà ancora al Napoli?

“Fino a domenica pomeriggio ti avrei detto di no. Poi nel calcio le emozioni e gli episodi cambiano le prospettive. A questo punto ti dico che potrebbe restare, soprattutto come seconda scelta. Non può giocare tutte le partite, ha un fisico importante e va gestito, ma come alternativa di livello è uno che ci sta benissimo. Può partire titolare in alcune gare ed entrare a partita in corso in altre. Quest’anno, quando è mancato un riferimento lì davanti, abbiamo dovuto adattare altri giocatori. Se l’ingaggio viene rimodulato, per me può essere una soluzione valida.”

Restando in tema futuro: qual è la sua sensazione sulla permanenza di Antonio Conte al Napoli?