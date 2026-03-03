“Stai bene?”, la Top Gun americana precipita in Kuwait e viene soccorsa

(Adnkronos) – Tre caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait, probabilmente abbattuti da fuoco amico. Gli equipaggi degli aerei si sono salvati lanciandosi con il paracadute. Un video che rimbalza sui social mostra una pilota soccorsa da un civile. “Stai bene? Hai bisogno di qualcosa?”, chiede l’uomo. La top gun apparentemente non ha nessun problema e, nella breve conversazione, rassicura il soccorritore.

