Adnkronos News

“Stai bene?”, la Top Gun americana precipita in Kuwait e viene soccorsa

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tre caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait, probabilmente abbattuti da fuoco amico. Gli equipaggi degli aerei si sono salvati lanciandosi con il paracadute. Un video che rimbalza sui social mostra una pilota soccorsa da un civile. “Stai bene? Hai bisogno di qualcosa?”, chiede l’uomo. La top gun apparentemente non ha nessun problema e, nella breve conversazione, rassicura il soccorritore. 

Factory della Comunicazione

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Paolo Mendico suicida a 14 anni, indagati 4 compagni di classe per stalking

Adnkronos News

Futuro nazionale, Vannacci smentisce Corona: “Mai chiamato per coinvolgerlo nel…

Adnkronos News

Salute, oculista Mularoni: “Sempre più persone conoscono tecnologia lenti…

Adnkronos News

La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.