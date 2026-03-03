Serie B: Il gesto di Joronen non è scontato. Lo ringrazia anche Insigne

E’ il 61′ della partita di serie B tra Pescara e Palermo. Fabio Maresca, durante una situazione dubbia, sceglie di aspettare e attendere per dare una decisione definitiva per assegnare o meno un calcio d’angolo in favore del Pescara. L’arbitro si ferma e va dal portiere Joronen e gli chiede se è angolo oppure no. A quel punto, il portiere dei siciliani, fa una cosa non scontatissima: conferma che la decisione dell’arbitro è quella giusta, ha toccato ed è angolo per i padroni di casa. Arriva la stretta di mano da parte di Maresca, seguita dal ringraziamento da parte del capitano del Pescara Lorenzo Insigne per il gesto compiuto.
Fonte: Il Mattino