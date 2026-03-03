Primavera 1, Monza-Napoli 3-0: quinta sconfitta consecutiva per gli azzurrini

La primavera azzurra cade ancora. Quinta sconfitta consecutiva per gli azzurrini di Dario Rocco che perdono 3-0 in casa del Monza. Di seguito la cronaca de “Il Mattino”.

Factory della Comunicazione

Ora la classifica della squadra di Dario Rocco si complica: e sabato c’è lo scontro diretto col Sassuolo

Quinta sconfitta di fila. Il Napoli Primavera sta vivendo un periodo difficile, contro il Monza è arrivata la quinta sconfitta consecutiva. L’ultima vittoria è datata 31 gennaio, in casa contro il Cesena. Gli azzurrini vivono una situazione di classifica complessa, con soli due punti di vantaggio sul Torino quartultimo che ha una partita in meno.

Nel Primavera 1 a retrocedere sono le ultime due in modo diretto, con la terzultima e la quartultima che faranno il playout.

La salvezza è l’obiettivo principale della squadra di Dario Rocco, però le cose si stanno complicando. Contro il Monza, dopo il primo tempo ben giocato, ha subito tre gol nella ripresa.

Il black out ha portato a due reti in due minuti, dal 55′ al 587, col tris al 74′. A sbloccare la partita è stato un napoletano, Francesco Reita, attaccante classe 2008 con un passato nel Real Casarea e nella Lazio. Gli altri due gol li hanno segnati Villa e Attinasi. Nel finale, espulso anche Genovese nel Napoli. Il prossimo turno vedrà gli azzurrini impegnati contro il Sassuolo sabato 7 marzo alle 11:00. Un match delicatissimo visto che i neroverdi sono a -2 dal Napoli con una partita in meno.