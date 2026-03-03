CalcioIn EvidenzaNapoli

“Per me Conte andrà via a fine anno”

By Emanuele Arinelli
Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nella trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

 

Penso che queste dichiarazioni siano per raggiungere l’obiettivo del quarto posto, ma credo che per me Conte andrà via a fine anno. Anche per me il Napoli cambierà strategia societaria, da quello che percepisco De Laurentiis non si metterebbe di traverso per non far uscire Conte e anche Conte potrebbe imboccare la porta di servizio, ma il nodo sta nel contratto.

 

Questo è un campionato cosi modesto e credo che senza questa moria di infortuni avuti il Napoli poteva stare molto più avanti, qualcuno dovrebbe spiegare del motivo di questi 30 e 40 infortuni. In questo momento il Napoli sta qui perchè è una squadra volenterosa, i giocatori hanno molta volontà”.

