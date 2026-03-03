Napoli-Torino probabili formazioni: le ultime su Anguissa e De Bruyne

Dopo la vittoria in extremis contro il Verona, il Napoli di Antonio Conte aprirà la 28esima giornata di Serie A venerdì alle 20:45 contro il Torino di Roberto D’Aversa, grande amico fuori dal campo del tecnico azzurro.

Factory della Comunicazione

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni delle due squadre. Naturalmente bisognerà attendere gli esiti delle condizioni di Stanislav Lobotka. Da valutare anche le condizioni di Anguissa e De Bruyne.

Il Napoli dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1, con il tridente formato da Vergara e Santos alle spalle di Hojlund. In difesa, Buongiorno ritrova la sua ex squadra, mentre tra i pali dovrebbe esserci Meret.

Dall’altra parte, il Toro, dopo l’esonero di Baroni e l’arrivo dell’ex Empoli Roberto D’Aversa, ha trovato subito un esordio vincente con i tre punti contro la Lazio. I granata dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2, con il grande ex Giovanni Simeone, che torna allo stadio Stadio Diego Armando Maradona per la prima volta da avversario. Al suo fianco resta il ballottaggio tra Kulenovic e Zapata.

In difesa, infine, dovrebbe giocare l’ex Napoli Marianucci, arrivato al Torino nel mercato di gennaio in prestito proprio dagli azzurri.