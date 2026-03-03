Napoli beffato sul mercato: l’Inter in vantaggio su Goretzka

Il Napoli rischia di vedere saltare un obiettivo di mercato importante in vista della prossima stagione. Nel mercato dei parametri zero, il nome di Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, era stato accostato con insistenza al club azzurro nelle ultime settimane per rinforzare la mediana.

Factory della Comunicazione

Tuttavia, una rivale di Serie A, come dice Tuttoaport, ha messo il bastone tra le ruote: l’Inter avrebbe ora preso il vantaggio nella corsa al tedesco e si starebbe muovendo con decisione per assicurarsi il classe 1995 una volta libero dal club bavarese. Il club nerazzurro vuole aumentare qualità ed esperienza nel proprio centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe scalzato Napoli e Juventus nella valutazione del giocatore.

Il mercato dei parametri zero resta comunque vivo e offre altre opportunità, ma l’inserimento dell’Inter per Goretzka rappresenta un ostacolo concreto per il Napoli, che potrebbe quindi dover rivedere i propri piani di mercato in vista dell’estate.