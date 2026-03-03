Manfredi sul restyling del Maradona: “Presenteremo il progetto di riqualificazione”

Lo stadio Maradona, si avvia, almeno burocraticamente, verso il restyling completo, come sottolinea lo stesso sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il Corriere dello Sport scrive: “Il nuovo stadio Maradona prende forma, almeno nel cammino burocratico verso l’inizio dei lavori. Per il restyling, quello vero, ci vorrà ancora un po’ di tempo, intanto il Comune segue passo dopo passo tutta la procedura per offrire alla città un impianto sportivo moderno che possa anche giocarsi le sue chance per la candidatura a Euro 2032. Dopo l’approvazione dei lavori annunciata a inizio febbraio, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha aggiornato la situazione sul tema restyling partendo dalla documentazione richiesta dalla Figc inviata proprio ieri nell’ultimo giorno utile: «Presenteremo il progetto di riqualificazione dello stadio indipendentemente dagli Europei che per noi e per tutta la città rappresentano comunque un obiettivo importante. Il Maradona è lo stadio della città – le sue parole a margine della cerimonia che dà il via a Napoli capitale europea dello Sport 2026 – e tutti ci chiedono che venga riqualificato sia per chi segue il calcio che per tutti gli altri eventi che si realizzano lì. Poi, se ci saranno anche altre proposte, noi le ascolteremo»”.

