A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l’ex arbitro Antonio Iannone:

“Nuove regole al Mondiale?

La direzione è quella di aumentare il ritmo di gioco. Per farlo servono regole ufficiali per diminuire le pause, questo spettacolo vive di tempi effettivi di gioco non ancora di un certo rendimento. L’IFAB hanno ufficializzato delle norme comportamentali con un timing come la rimessa dal fondo o l’uscita dal campo dei giocatori per medicazione. Gli arbitri decidevano in maniera “arbitraria” per le perdite di tempo. Oggi l’IFAB con queste regole, così come 8 secondi del rinvio del portiere, promuove un cambiamento nella vetrina del Mondiale. L

Nuove regole IFAB in Serie A?

Credo di sì, perché tante modifiche negli anni passati sono state applicate anche nel campionato. È mancata comunicazione in alcune circostanze. Poi aggiungiamo che l’arbitro non ha presentato personalità e tranquillità, anche a causa di tutto ciò che è successo con il presidente dell’AIA. E la tecnologia doveva migliorare, ma c’è stato un downgrade che ha portato a fare anche peggio”.